С забайкальцев взыскали больше двух миллиардов рублей

— Всего судебными приставами-исполнителями краевой службы судебных приставов взыскано в 1 полугодии 2018 года 2 миллиарда 628 млн 102 тыс. руб., что на 471 млн 210 тыс. руб. больше прошлого года, — уточнили в ведомстве.

В результате бюджет государства пополнился на 810 млн рублей. Основная часть — это платежи должников по алиментам, а также взяскание за неисполнение кредитных платежей.

Также в службе судебных приставов рассказали, что только за первое полугодие этого года вынесено более 28 тысяч постановлений, ограничивающих выезд забайкальцев за рубеж. С них взыскали более 85 млн руб.