Ещё
С забайкальцев взыскали больше двух миллиардов рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.88
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
74.75
–0.07 Золото
1185.21
+0.01 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1540
+0.0128
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

С забайкальцев взыскали больше двух миллиардов рублей 

75.RU 29 минут назад
Фото: 75.RU
— Всего судебными приставами-исполнителями краевой службы судебных приставов взыскано в 1 полугодии 2018 года 2 миллиарда 628 млн 102 тыс. руб., что на 471 млн 210 тыс. руб. больше прошлого года, — уточнили в ведомстве.
В результате бюджет государства пополнился на 810 млн рублей. Основная часть — это платежи должников по алиментам, а также взяскание за неисполнение кредитных платежей.
Также в службе судебных приставов рассказали, что только за первое полугодие этого года вынесено более 28 тысяч постановлений, ограничивающих выезд забайкальцев за рубеж. С них взыскали более 85 млн руб.
75.RU: последние новости
Доллар взлетел выше 68 рублей Аэропорт Читы ждёт реконструкция Жданова рассказала Мутко о подготовке региона к зиме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золото тянет на дно: Россия потеряла миллиарды239
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Валютная вакханалия: чего ждать от рубля224
Visa ужесточит требования к банкоматам в России
Россия решила напугать США рублем33
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение