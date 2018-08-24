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Годовая инфляция в Японии в июле составила 0,9% — выше прогноза
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Годовая инфляция в Японии в июле составила 0,9% — выше прогноза 

Прайм 53 минуты назад
МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Потребительские цены в Японии в июле в годовом исчислении выросли на 0,9%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Таким образом, данные оказались выше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые ожидали рост потребительских цен на 0,4%.
В месячном выражении потребительские цены в отчетном месяце увеличились на 0,3%.
Месяцем ранее, в июне, в Японии была зафиксирована инфляция в годовом выражении на уровне 0,7%, а в месячном — 0,1%.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в июле выросли на 0,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 0,9%.
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