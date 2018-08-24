Клиентам Татагропромбанка выплатили 436 млн рублей 

«Агентство по страхованию вкладов» выплатило 436 663 тыс. рублей кредиторам первой очереди Татагропромбанка, сообщает пресс-служба АСВ.
По состоянию на 1 августа общая сумма выплаченных кредиторам первой очереди средств составила 26,68%.
Отмечается, что конкурсный управляющий продолжает взыскивать задолженности с должников Татагропромбанка. Так, по состоянию на 1 августа в суды подано 114 исковых заявлений на общую сумму 1 284 997 тыс. руб., из которых удовлетворено в полном объеме или частично 97 исковых заявлений на общую сумму 778 983 тыс. руб., по 6 исковым заявлениям на общую сумму 363 586 тыс. руб. производства прекращены, в том числе по иску к ПАО «Тимер Банк» в связи с погашением должником своей задолженности. Остальные иски находятся на рассмотрении в суде.