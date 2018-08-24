Ещё
Объекты социальной инфраструктуры за 870 млн построят в Якутии в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.80
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.88
+0.00 Золото
1187.88
–0.03 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1567
+0.0156
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Объекты социальной инфраструктуры за 870 млн построят в Якутии в 2018 году 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Якутия получила в 2018 году 874,3 миллиона рублей на строительство объектов социнфраструктуры. Они появятся в точках экономического роста. Об этом сообщили на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.
В рамках проекта в Якутске построят школу № 35, в Хандыге — Томпонскую многопрофильную гимназию, рассчитанную на 220 учеников. Также в Среднеколымске построят многофункциональный спортивный комплекс и модернизируют шесть образовательных республиканских учреждений.
В общей сложности семь мероприятий на 2,1 миллиона рублей реализуют в Якутии для развития центров экономического роста. Из них 1,7 миллиарда рублей — это единая субсидия.
360tv.ru: последние новости
Многодетная семья на Ямале 9 лет прожила в бочке, ожидая очереди на дом. Администрация придерживается другой версии Здание «Центрального телеграфа» выставили на продажу за 2 млрд рублей Квартиры в Подмосковье в этом году получат 2,5 тысячи дольщиков Urban Group
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потеряла миллиарды580
Что делать в период нестабильности рубля45
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение