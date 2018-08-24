Объекты социальной инфраструктуры за 870 млн построят в Якутии в 2018 году

Якутия получила в 2018 году 874,3 миллиона рублей на строительство объектов социнфраструктуры. Они появятся в точках экономического роста. Об этом сообщили на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

В рамках проекта в Якутске построят школу № 35, в Хандыге — Томпонскую многопрофильную гимназию, рассчитанную на 220 учеников. Также в Среднеколымске построят многофункциональный спортивный комплекс и модернизируют шесть образовательных республиканских учреждений.

В общей сложности семь мероприятий на 2,1 миллиона рублей реализуют в Якутии для развития центров экономического роста. Из них 1,7 миллиарда рублей — это единая субсидия.