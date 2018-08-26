75 новых автобусов прибыли в Омск

75 автобусов ПАЗ «Вектор NEXT» уже находятся в Омске и готовятся выйти на городские маршруты. Об этом сообщают на сайте «НГС.55».

Модификация новых автобусов — «Городской, доступная среда», что позволит комфортно передвигаться по городу маломобильным пассажирам. У машин есть низкопольный участок, широкие распашные двери, «приоритетные» сиденья по обеим сторонам салона. Автобусы этой марки экономичны, соответствуют экологическому стандарту EURO-5 и за годы выпуска хорошо зарекомендовали себя.

ПАЗы в первую очередь призваны заменить на маршрутах длинные составные автобусы — «гармошки», которые должны будут с 1 октября покинуть городские маршруты.