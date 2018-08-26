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75 новых автобусов прибыли в Омск
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75 новых автобусов прибыли в Омск 

АиФ-Омск 44 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
75 автобусов ПАЗ «Вектор NEXT» уже находятся в Омске и готовятся выйти на городские маршруты. Об этом сообщают на сайте «НГС.55».
Модификация новых автобусов — «Городской, доступная среда», что позволит комфортно передвигаться по городу маломобильным пассажирам. У машин есть низкопольный участок, широкие распашные двери, «приоритетные» сиденья по обеим сторонам салона. Автобусы этой марки экономичны, соответствуют экологическому стандарту EURO-5 и за годы выпуска хорошо зарекомендовали себя.
ПАЗы в первую очередь призваны заменить на маршрутах длинные составные автобусы — «гармошки», которые должны будут с 1 октября покинуть городские маршруты.
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