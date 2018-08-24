За полгода в Саратовской области сбор налогов вырос на 11%

За январь-июнь 2018 года в консолидированный бюджет России от налогоплательщиков Саратовской области поступило 46,8 миллиардов рублей, что на 4,7 млрд или 11,2% больше аналогичного периода 2017 года.

Рост поступлений обеспечен за счет следующих налогов: НДС на 2,1 млрд рублей или 22,1%, подоходный налог (НДФЛ) — 1,2 млрд рублей (9,6%), налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — 1 млрд рублей (44,7%), налог на имущество организаций — 638 млн рублей (15,6%).

По результатам выездных и камеральных проверок дополнительные начисления платежей в бюджеты составили 1,7 млрд рублей, что на 395 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Задолженность по налогам, пеням, штрафам в за полгода снизилась с начала года на 12%.