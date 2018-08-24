ВСМ Екатеринбург — Челябинск добавит ВВП России 2,2 трлн руб.

По расчетам аналитиков, валовой региональный продукт (ВРП) Челябинской области увеличится на 0,9 трлн рублей (0,1 трлн даст инвестиционный спрос, еще 0,8 трлн рублей — агломерационный эффект), ВРП Свердловской области — на 1,12 трлн рублей (из них 0,07 трлн рублей — инвестиционный спрос, 1,05 трлн рублей — агломерационный эффект), еще 0,1 трлн рублей даст инвестиционный спрос валовому продукту других регионов, пишет газета.

Проект ВСМ Екатеринбург — Челябинск предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения до 300 км/ч, которая соединит областные центры двух регионов и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до одного часа десяти минут с нынешних пяти с лишним часов. Проектирование и строительство магистрали будут обеспечены за счет средств частного инвестора и привлеченного финансирования.

Как ранее сообщал губернатор Челябинской области Борис Дубровский , строительство магистрали оценивается в 360 млрд рублей.

Для подготовки проекта создана компания (хозяйственное партнерство) «Уральская скоростная магистраль».