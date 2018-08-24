Ещё
ВСМ Екатеринбург — Челябинск добавит ВВП России 2,2 трлн руб.
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.80
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.88
+0.00 Золото
1187.88
–0.03 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1567
+0.0156
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

ВСМ Екатеринбург — Челябинск добавит ВВП России 2,2 трлн руб. 

РЖД-Партнер 48 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
По расчетам аналитиков, валовой региональный продукт (ВРП) Челябинской области увеличится на 0,9 трлн рублей (0,1 трлн даст инвестиционный спрос, еще 0,8 трлн рублей — агломерационный эффект), ВРП Свердловской области — на 1,12 трлн рублей (из них 0,07 трлн рублей — инвестиционный спрос, 1,05 трлн рублей — агломерационный эффект), еще 0,1 трлн рублей даст инвестиционный спрос валовому продукту других регионов, пишет газета.
Проект ВСМ Екатеринбург — Челябинск предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения до 300 км/ч, которая соединит областные центры двух регионов и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до одного часа десяти минут с нынешних пяти с лишним часов. Проектирование и строительство магистрали будут обеспечены за счет средств частного инвестора и привлеченного финансирования.
Как ранее сообщал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, строительство магистрали оценивается в 360 млрд рублей.
Для подготовки проекта создана компания (хозяйственное партнерство) «Уральская скоростная магистраль».
РЖД-Партнер: последние новости
ВТБ профинансирует Омскую область на 3 млрд рублей ВТБ в Кировской области на четверть увеличил портфель привлеченных средств физлиц Оборот Рижского аэропорта в первом полугодии вырос на 13%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потеряла миллиарды580
Что делать в период нестабильности рубля45
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение