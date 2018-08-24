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Рекордные 800 миллиардов рублей заработали банки РФ на процентах
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Рекордные 800 миллиардов рублей заработали банки РФ на процентах 

Все новости Новосибирской области 20 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Доходы от займов юридическим и физическим лицам выросли на 15% по сравнению с таким же периодом 2017 года. При этом банкам более выгодна выдача кредитов именно гражданам: портфель этих займов вырос на 8%, а процентные доходы по ним — более чем на 9%. По кредитам юрлицам ситуация противоположная — доходы по ним сократились на 8% из-за снижения ставок для этой категории заемщиков и слабой динамики корпоративного кредитования.
Так, кредитные ставки для граждан гораздо выше, чем для компаний, поскольку в них закладываются большие риски. Немалую роль играет и отсутствие финансовой грамотности и знания законов. Например, гражданам можно навязать страховку кредита. Компании, напротив, больше защищены юридически и могут рассчитывать на скидки.
По данным ЦБ, в первом полугодии средняя ставка по займу в рублях на срок более трех лет для физлиц составляла 12,8%, а для юрлиц — 8,6%. На более коротких сроках разница еще более очевидна: ставка по кредиту на срок от одного до трех лет для гражданина составила в среднем 15,76%, а для компании — 9,06%.
В условиях дефицита качественных корпоративных заемщиков и, пусть небольшого, но роста номинальных доходов населения, потребительские кредиты становятся для банков наиболее привлекательным направлением для развития бизнеса, полагает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Тем более что в этом году уровень просрочки по кредитам граждан и компаний стал сопоставим.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Банки заработали на кредитах рекордные 800 млрд рублей».
Ранее стало известно, что в январе-мае 2018 года на оплату кредитов уходило 35% доходов россиян, в 2017 году кредиты «съедали» 38% доходов, а в 2016 году — 40%. При этом средний платеж по кредиту на одного заемщика за два года вырос на 2,2% — до 14,06 тысячи рублей.
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