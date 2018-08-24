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Росстат: рост инвестиций в основной капитал в России замедлился
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Росстат: рост инвестиций в основной капитал в России замедлился 

Вести Экономика 40 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Рост инвестиций в основной капитал в России замедлился во II квартале до 2,8% в годовом выражении против 3,6% в I квартале, сообщает Росстат. В целом инвестиции увеличились в первом полугодии на 3,2%.
В номинальном выражении инвестиции во II квартале составили 3 трлн 659,4 млрд руб. против 2,302 трлн руб. в I квартале (в первом полугодии — 5 трлн 961,4 млрд руб.).
"Об ухудшении динамики инвестиций по сравнению с I кварталом свидетельствует замедление роста инвестиционного импорта. В то же время объем строительных работ во II квартале увеличился после слабых результатов I квартала", — отмечено в «Картине экономики», подготовленной МЭР.
Между тем инвестиции в добычу полезных ископаемых сократились в первом полугодии на 9,2%, в предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и паром — на 7,3%, в предприятия по перевозке и хранению — на 0,1%. В обрабатывающих отраслях отмечен рост инвестиций на 7,4%, в сельском хозяйстве — на 21,3%, в строительстве — на 9,3%, в торговле — на 7,4%.
В 2017 г. инвестиции в основной капитал увеличились на 4,4% после трех лет сокращения: в 2016 г. — на 0,2%, в 2015 г. — на 10,1%, в 2014 г. — на 1,5%.
Прогноз Минэкономразвития предусматривает увеличение инвестиций в 2018 г. на 3,5%.
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