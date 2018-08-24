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Более 2 млн рублей выделено на газификацию хуторов Обливского района
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Более 2 млн рублей выделено на газификацию хуторов Обливского района 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Более 2 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области на газификацию хуторов Киреев и Караичев Обливского района.
Согласно информации из официальных источников, 1,2 млн рублей из выделенной суммы пойдет на возмещение ущерба рыбному хозяйству при строительстве распределительных газовых сетей в хуторе Киреев.
Свыше 1,1 млн рублей затратят на проведение археологических изысканий в хуторе Караичев.
Всего на строительство распределительных газовых сетей общей протяженностью 25,7 км в хуторах Киреев и Караичев в бюджете региона предусмотрено около 32 млн рублей.
Эти деньги позволят подключить к газу 300 домовладений, в которых проживает 758 человек. Кроме того, будут газифицированы два дома культуры, два фельдшерско-акушерских пункта, школа и два почтовых отделения.
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