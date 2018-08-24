ВТБ на 45% увеличил выдачу кредитов физлицам в Калининградской области

С начала 2018 года объем розничного кредитного портфеля ВТБ в Калининградской области увеличился на 10%. На 1 июля он составил около 16 млрд рублей.

Ипотечный портфель ВТБ в Калининградской области с начала года вырос на 12% и достиг 8,5 млрд рублей. Объем продаж жилищных кредитов по сравнению с первым полугодием 2017 года вырос на 36%, до 1,5 млрд рублей.

Портфель кредитов наличными ВТБ в регионе вырос до 6 млрд рублей (+13% с начала года). Объем выдач в первом полугодии составил 2,2 млрд рублей − на 60% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Портфель привлеченных средств населения ВТБ в Калининградской области по итогам полугодия превысил 16,3 млрд рублей, увеличившись на 12%. Портфель инвестиционных продуктов вырос на 30%, до 2,8 млрд

«Первое полугодие стало показательным с точки зрения темпов роста розничного кредитования. Жители Калининграда и областных городов активно пользовались кредитными продуктами ВТБ на различные цели — улучшение жилищных условий, покупки, поездки, а также рефинансирование кредитов в других банках. Мы рассчитываем предложить своим клиентам еще более выгодные условия и комфортное обслуживание и нарастить динамику бизнес-показателей до конца года», − отметила Виктория Филипенко, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Калининградской области.

В 2018 году ВТБ продолжает развитие зарплатных проектов. За первое полугодие банк выдал сотрудникам предприятий региона около 9 тыс. зарплатных карт. Портфель по данному направлению бизнеса составляет около 40 тыс. карт.