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КIA Picanto стала самой популярной малолитражкой в России
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КIA Picanto стала самой популярной малолитражкой в России 

360tv.ru 1 час назад
За период 2018 года компании заработали 2,5 миллиарда рублей на продаже малолитражных автомобилей в России. Специалисты составили рейтинг самых популярных из них, сообщил сайт «Экономика сегодня».
Благодаря KIA Picanto корейская компания заработала в 2018 году 1,5 миллиарда рублей, поэтому ее по праву можно назвать лидером продаж. За июль дилерские центры реализовали 313 автомобилей общей стоимостью 214 миллионов рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает Smart Forfour, за аналогичный период было продано 32 машины на сумму 42,6 миллиона рублей. Замыкает список другая модель немецкого концерна Daimler AG (Mercedes-Benz Cars Group) — Smart Fortwo. Она принесла владельцам компании 18,3 миллиона рублей.
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