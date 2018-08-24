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Банки в России заработали 800 миллиардов рублей на кредитах граждан
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Банки в России заработали 800 миллиардов рублей на кредитах граждан 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Стало известно, какую сумму заработали российские банки на процентах от кредитов граждан. Информация об этом указана в аналитическом обзоре Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
По информации отчета, это доходы от средств, которые были предоставлены компаниям и гражданам страны в долг. Отметим, что они увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 799,6 млрд рублей. Сумма является рекордной, пишет «Парламентская газета».
Также стоит отметить, что выдача кредитов юридическим лицам сократилась на 8% из-за снижения ставок для этой категории заемщиков. А вот займы физлиц увеличились на 8%.
По информации ФССП, в настоящее время жители России накопили около 4,4 триллионов рублей судебных долгов, по которым принято решение о взыскании. Почти 40% долгов из них — обязательства перед банками. В Центральном банке России, в свою очередь, считают, что кредитование в России в 2018 году увеличится на 8–10%. в регуляторе отметили, что кредит населению будет расти опережающими темпами по сравнению с кредитованием корпоративного сектора.
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