Банки в России заработали 800 миллиардов рублей на кредитах граждан

Стало известно, какую сумму заработали российские банки на процентах от кредитов граждан. Информация об этом указана в аналитическом обзоре Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

По информации отчета, это доходы от средств, которые были предоставлены компаниям и гражданам страны в долг. Отметим, что они увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 799,6 млрд рублей. Сумма является рекордной, пишет « Парламентская газета ».

Также стоит отметить, что выдача кредитов юридическим лицам сократилась на 8% из-за снижения ставок для этой категории заемщиков. А вот займы физлиц увеличились на 8%.

По информации ФССП, в настоящее время жители России накопили около 4,4 триллионов рублей судебных долгов, по которым принято решение о взыскании. Почти 40% долгов из них — обязательства перед банками. В Центральном банке России, в свою очередь, считают, что кредитование в России в 2018 году увеличится на 8–10%. в регуляторе отметили, что кредит населению будет расти опережающими темпами по сравнению с кредитованием корпоративного сектора.