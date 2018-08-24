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Около 1,2 триллиона рублей вложили в строительство жилья в Москве
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Около 1,2 триллиона рублей вложили в строительство жилья в Москве 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
В жилищное строительство на территории столицы вложено 1,23 триллиона рублей, основным инвестором выступают граждане, сообщил журналистам в пятницу председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
«На сегодняшний день в жилое строительство проинвестировано 1,23 триллиона рублей. Основные инвесторы — население», — сказал Тимофеев в ходе бизнес-бранча ИД «Коммерсант» для девелоперов.
Тимофеев добавил, что из числа застройщиков больше всего средств в Москве привлекла группа ПИК — 47,5 миллиардов рублей, компания «Садовые кварталы» — 32 миллиарда рублей, «Донстрой» — 30 миллиардов рублей, группа компаний «ЛСР» — 28 миллиардов рублей, ГК «А101» — 25 миллиардов рублей.
По словам Тимофеева, цена квадратного метра у компаний отличается, и привлеченные средства не прямо пропорциональны объему проданного жилья.
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