Чистая прибыль «Алросы» по МСФО за I полугодие выросла на 19,2%

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС /. Чистая прибыль "Алросы" , приходящаяся на акционеров компании, выросла по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2018 года по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 19,2%, до 57,3 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

При этом прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за второй квартал текущего года достигла 24,78 млрд руб. против 24,64 млрд руб. за апрель — июнь 2017 года.

Выручка «Алросы» за первое полугодие увеличилась на 7,5%, до 165,61 млрд руб., валовая прибыль выросла на 20,7%, до 93,47 млрд руб., операционная прибыль — на 28,2%, до 78,13 млрд руб., прибыль от продаж — на 18,9%, до 73,86 млрд руб.

Как сообщается в пресс-релизе компании, показатель EBITDA вырос на 22%, до 89,1 млрд руб. В «Алросе» отметили, что это произошло благодаря росту выручки и снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 6 процентных пунктов, до 53%. Свободный денежный поток в отчетном периоде вырос на 23%.

Компания также подтвердила прогноз объема продаж на 2018 год на уровне 39-40 млн карат.