Ещё
Чистая прибыль «Алросы» по МСФО за I полугодие выросла на 19,2%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.92
79.00
78.62
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
75.57
–0.21 Золото
1192.43
+0.06 РТС
1047.13
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1580
+0.0169
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО за I полугодие выросла на 19,2% 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Алросы", приходящаяся на акционеров компании, выросла по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2018 года по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 19,2%, до 57,3 млрд рублей. Это следует из материалов компании.
При этом прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за второй квартал текущего года достигла 24,78 млрд руб. против 24,64 млрд руб. за апрель — июнь 2017 года.
Выручка «Алросы» за первое полугодие увеличилась на 7,5%, до 165,61 млрд руб., валовая прибыль выросла на 20,7%, до 93,47 млрд руб., операционная прибыль — на 28,2%, до 78,13 млрд руб., прибыль от продаж — на 18,9%, до 73,86 млрд руб.
Как сообщается в пресс-релизе компании, показатель EBITDA вырос на 22%, до 89,1 млрд руб. В «Алросе» отметили, что это произошло благодаря росту выручки и снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 6 процентных пунктов, до 53%. Свободный денежный поток в отчетном периоде вырос на 23%.
Компания также подтвердила прогноз объема продаж на 2018 год на уровне 39-40 млн карат.
"Алроса" — крупнейший в мире по объемам добычи производитель алмазов, занимается разведкой, добычей, производством и продажей. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании — Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) — 25%, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.
ТАСС: последние новости
Продажи квартир в новостройках Москвы выросли почти на 60% "РСГ-Академическое" проектирует новые магистрали в самом молодом районе Екатеринбурга "Почта России" выпустила марку с символикой Росреестра
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потеряла миллиарды893
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Мир объединяется против доллара3
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение