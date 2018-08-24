Денежная база в РФ выросла за неделю на 98,5 млрд рублей

Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Объем денежной базы в узком определении в России на 17 августа составил 10 трлн 450,6 млрд руб., сообщила пресс-служба Банка России

На 10 августа денежная база в России равнялась 10 трлн 352,1 млрд руб. Таким образом, за период она выросла на 0,95%, или на 98,5 млрд руб.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.