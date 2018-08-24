Силуанов рассказал о влиянии правительства на курс рубля

Правительство осуществляет политику, направленную на прогнозируемость и стабилизацию рубля вне зависимости от внешней конъюнктуры. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов , отвечая на вопрос, не планирует ли кабмин дальнейшее ослабление национальной валюты.

Он добавил, что сейчас рубль определяется с учетом плавающих принципов — как потоками валюты в страну, так и из страны, а также ценами на основные товары экспорта.

Отметим, что 22 августа доллар поднялся выше 68 рублей впервые с 13 августа, евро — выше 79 рублей впервые с 11 апреля, пишет НСН. Позже глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, в ближайшие 12 месяцев курс национальной валюты будет слабее прежних ожиданий.