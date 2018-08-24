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Силуанов рассказал о влиянии правительства на курс рубля
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Силуанов рассказал о влиянии правительства на курс рубля 

Свободная пресса 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Правительство осуществляет политику, направленную на прогнозируемость и стабилизацию рубля вне зависимости от внешней конъюнктуры. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос, не планирует ли кабмин дальнейшее ослабление национальной валюты.
Он добавил, что сейчас рубль определяется с учетом плавающих принципов — как потоками валюты в страну, так и из страны, а также ценами на основные товары экспорта.
Отметим, что 22 августа доллар поднялся выше 68 рублей впервые с 13 августа, евро — выше 79 рублей впервые с 11 апреля, пишет НСН. Позже глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, в ближайшие 12 месяцев курс национальной валюты будет слабее прежних ожиданий.
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