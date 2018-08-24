В Омске студенты отдают половину зарплаты на аренду жилья

При заработке в 20 тыс. руб. омские студенты вынуждены тратить на аренду квартиры чуть более десяти тысяч рублей. Перед началом нового учебного года эксперты портала Avito сопоставили стоимость аренды жилья и уровень дохода студентов вузов. В Омске работающий студент получает в среднем 20 тыс. руб. Из которых на аренду однокомнатной квартиры тратит 51% своего заработка или 10 128 руб. Чуть дешевле обходится аренда комнаты — 6089 руб. (31% от дохода).

— По соотношению зарплаты студентов и платы за аренду жилья Омск занимает пятое место в списке самых доступных городов для аренды однокомнатных квартир и двенадцатое для аренды комнат, — уточняются в исследовании.

Добавим, что самые обеспеченные студенты живут в Москве, их доход превышает 35 тыс. руб. При этом на аренду квартиры, судя по данным исследований, они тратят практически весь свой доход — 30 477 руб.