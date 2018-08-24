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СМИ: Банки в России заработали в первом полугодии рекордные 800 млрд рублей на процентах
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СМИ: Банки в России заработали в первом полугодии рекордные 800 млрд рублей на процентах 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: RT на русском
Банки в России заработали рекордные 800 млрд рублей на процентах в первые шесть месяцев 2018 года, сообщают «Известия».
Это следует из аналитического обзора Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
Речь идёт о чистых процентных доходах отечественных банков. В основном это выручка от займов компаниям и физлицам.
По оценке регулятора, в январе-июне средняя ставка по займу в рублях на срок более трёх лет для физических лиц составляла 12,8%, для юридических — 8,6%.
Ставка по кредиту на срок от одного до трёх лет достигала в среднем 15,76% и 9,06% соответственно.
Ранее СМИ сообщали, что зарплатные клиенты в России стали реже снимать наличные с карт.
RT на русском: последние новости
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