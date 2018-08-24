СМИ: Банки в России заработали в первом полугодии рекордные 800 млрд рублей на процентах

Банки в России заработали рекордные 800 млрд рублей на процентах в первые шесть месяцев 2018 года, сообщают «Известия»

Это следует из аналитического обзора Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Речь идёт о чистых процентных доходах отечественных банков. В основном это выручка от займов компаниям и физлицам.

По оценке регулятора, в январе-июне средняя ставка по займу в рублях на срок более трёх лет для физических лиц составляла 12,8%, для юридических — 8,6%.

Ставка по кредиту на срок от одного до трёх лет достигала в среднем 15,76% и 9,06% соответственно.

Ранее СМИ сообщали, что зарплатные клиенты в России стали реже снимать наличные с карт.