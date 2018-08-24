Псковская область в первом полугодии заняла 71 место по объёму налоговых сборов

Псковская область в первом полугодии 2018 года заняла 71 место в России по объёму налоговых сборов: как сообщает Росстат, объём собранных в январе-июне налогов составил 8 млрд 827,4 млн рублей. Из них 2 млрд 225,7 млн рублей (25,2 процента от сборов) были перечислены в федеральный бюджет, а 6 млрд 601,7 млн рублей (74,8 процента) — в консолидированный бюджет субъекта федерации. Ниже налоговые сборы — у Северной Осетии (8 млрд 546,6 млн рублей), Амурской области (7 млрд 838 млн рублей), Адыгеи (7 млрд 883,2 млн рублей), Севастополя (5 млрд 814,3 млн рублей), Кабардино-Балкарии (5 млрд 608,3 млн рублей), Карачаево-Черкессии (4 млрд 235,4 млн рублей), Чукотского автономного округа (3 млрд 967,8 млн рублей), Чечни (3 млрд 922,2 млн рублей), Магаданской области (3 млрд 920,6 млн рублей), Калмыкии (3 млрд 781,2 млн рублей), республики Алтай (2 млрд 630,1 млн рублей), Еврейской автономной области (2 млрд 482,7 млн рублей), Тывы (2 млрд 423,9 млн рублей) и Ингушетии (1 млрд 328,4 млн рублей). Лидерами по налоговым сборам стали Москва (1 трлн 405 млрд 366,3 млн рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (1 трлн 212 млрд 533,3 млн рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (546 млрд 093,5 млн рублей). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».