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Правительство намерено ограничить рост доли госучастия в финансовой системе России
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Правительство намерено ограничить рост доли госучастия в финансовой системе России 

Банки.ру 25 минут назад
Правительство планирует ограничить рост доли государственного участия в финансовой системе Российской Федерации в целях обеспечения условий для повышения эффективности деятельности и развития конкуренции на рынке финансовых услуг. Об этом говорится в «дорожной карте» на 2018—2019 по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ, утвержденной премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Законопроект может быть внесен в правительство в IV квартале 2018 года.
В графе «ожидаемый результат» говорится о том, что законопроект должен привести к «ограничению в целом роста доли государственного участия в финансовой системе Российской Федерации в целях обеспечения условий для повышения эффективности деятельности и развития конкуренции на рынке финансовых услуг».
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