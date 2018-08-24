Правительство намерено ограничить рост доли госучастия в финансовой системе России

Правительство планирует ограничить рост доли государственного участия в финансовой системе Российской Федерации в целях обеспечения условий для повышения эффективности деятельности и развития конкуренции на рынке финансовых услуг. Об этом говорится в «дорожной карте» на 2018—2019 по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ, утвержденной премьер-министром Дмитрием Медведевым

Законопроект может быть внесен в правительство в IV квартале 2018 года.

В графе «ожидаемый результат» говорится о том, что законопроект должен привести к «ограничению в целом роста доли государственного участия в финансовой системе Российской Федерации в целях обеспечения условий для повышения эффективности деятельности и развития конкуренции на рынке финансовых услуг».