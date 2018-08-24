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Инвестиции в основной капитал в РФ во втором квартале выросли на 2,8 процента
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Инвестиции в основной капитал в РФ во втором квартале выросли на 2,8 процента 

ИА Синьхуа 24 минуты назад
Москва, 24 августа /Синьхуа/ — Инвестиции в основной капитал в РФ во втором квартале 2018 года выросли на 2,8 проц. в годовом исчислении, говорится в материалах Росстата.
Сообщается, что во втором квартале в абсолютном выражении объем инвестиций достиг 3,66 трлн рублей.
Ранее Росстат раскрыл оценку инвестиций в основной капитал за первую половину 2018 года. По данным службы, они выросли на 3,2 проц. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 5,96 трлн рублей.
По итогам 2017 года инвестиции в основной капитал в РФ показали рост на 4,4 проц. до 15,97 трлн рублей. —0—
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