Волгоградские студенты тратят на аренду «однушки» 61% зарплаты

В Волгограде работающий студент получает в среднем 17000 рублей, из которых на аренду «однушки» тратит 61%, а на комнату — 33%.

По данным пресс-службы сайта, Волгоград занимает 18-е место в списке самых доступных городов по аренде однокомнатных квартир для работающих студентов, которые получают здесь в среднем 17000 рублей. Снять «однушку» здесь можно за 11 382 рубля, комнату — за 5 766 рублей. Наименее доступными для российского студента оказались квартиры в Москве, где за аренду надо заплатить 85% от зарплаты, а комнаты — в Иркутске (42%). Лучшим городом с точки зрения соотношения зарплаты и арендной платы стал Ижевск. Здесь при зарплате в 21148 учащемуся надо заплатить за квартиру 9974 рубля, за комнату — 4863 рубля.