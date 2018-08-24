Чистая прибыль Московской биржи за 2-й квартал упала на 8,2 процента

Москва, 24 августа / Синьхуа / — Чистая прибыль Московской биржи во втором квартале 2018 года сократилась на 8,2 проц. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 4,86 млрд рублей, говорится в сообщении фондового рынка.

Как пояснил финансовый директор Московской биржи Максим Лапин , на размер чистой прибыли во втором квартале повлияло формирование резервов по иску конкурсного управляющего банкротящейся УК «Энергокапитал» к бирже. Биржа сформировала резерв в полном объеме исковых требований в размере 873,5 млн рублей. При этом она подала кассацию относительно требований конкурсного управляющего «Энергокапитала» и рассчитывает на успех, несмотря на проигрыш в двух нижестоящих судебных инстанциях.

Операционные доходы биржи за второй квартал выросли на 3,7 проц. по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и составили 10,180 млрд рублей. —0—