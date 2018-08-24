Годовой убыток дортмундской «Боруссии» вырос в 2,9 раза — до €4,3 млн

Чистый убыток немецкого футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) за 2017/18 финансовый год (завершился 30 июня) составил €4,3 млн, увеличившись с прошлогоднего показателя в 2,86 раза, следует из отчетности клуба.

Выручка «Боруссии» за отчетный период выросла на 32,1%, до €536 млн, что является рекордным показателем за историю клуба.

Доходы от продажи игроков выросли в 2,9 раза — до €222,7 млн, а от рекламы — на 7,5%, до €94 млн При этом выручка от проведения матчей сократились на 3,6%, до €42,3 млн, от продажи телевизионных прав — на 2,7%, до €122,3 млн, от продажи атрибутики — на 25%, до €29,5 млн, а прочие доходы снизились на 26,6%, до €25,2 млн Расходы на сотрудников клуба выросли на 5%, до €186,7 млн По итогам сезона 2017/18 (совпадает с финансовым годом компании) «Боруссия» заняла 4-е место в Бундеслиге и дошла до 1/8 финала Лиги Европы.

По состоянию на 14.51 по московскому времени котировки «Боруссии» выросли на 1,73%, до €6,17 за одну акцию. Рыночная капитализация клуба в данный момент составляет €567,2 млн