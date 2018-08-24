Саратовцы задолжали банкам 9 млрд рублей по розничным кредитам

Саратовцы задолжали банкам 9 млрд рублей по розничным кредитам, об этом сообщил Член контрольного комитета НАПКА, заместитель гендиректора по развитию бизнеса «ГК Финансовые услуги» Григорий Галицкий, за семь месяцев 2018 года жители Саратова набрали долгов почти наравне с Нижним Новгородом, там он составил 10 млрд рублей.

Спикер особо подчеркнул, что велика просрочка по ипотечному кредитованию. «Саратовская область на седьмом месте по объему выданных в ПФО розничных кредитов. Чаще всего берутся кредиты на 100 — 150 тысяч рублей. За первое полугодие 2018 года саратовцы взяли более 59 млрд рублей», — рассказал Галицкий.