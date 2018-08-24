Около половины всех сделок по ДДУ приходится на две столицы и примыкающие к ним регионы 

На основе анализа объема зарегистрированных в Росреестре договоров долевого участия ЦИАН сравнил рынок новостроек в России в первых полугодиях 2017 и 2018 годов. Фото: www.stroikairemont.com Согласно исследованию, с января по июнь 2018 года в целом по стране было зарегистрировано 334,4 тыс. ДДУ — на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пятерке лидеров — по-прежнему Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская область. На две столицы и примыкающие к ним области пришлось 42% всех сделок по ДДУ. На все остальные регионы (81 субъект РФ) — 58%. ТОП-10 нестоличных регионов, на которые приходится 49% всех зарегистрированных в стране ДДУ за указанный период, выглядит так: 1. Краснодарский край (22 735 ДДУ); 2. Новосибирская область (11 628); 3. Ростовская область (11 473). 4. Республика Башкортостан (9 475); 5. Свердловская область (8 922); 6. Республика Татарстан (8 722). 7. Самарская область (6 329); 8. Воронежская область (5 480); 9. Рязанская область (5 403); 10. Нижегородская область (5010 ДДУ). В подавляющем большинстве субъектов РФ, лидирующих по продажам новостроек, наблюдалась положительная динамика по числу зарегистрированных ДДУ. Среди столичных регионов отрицательную динамику продемонстрировали Московская и Ленинградская области. • Москва — 45 047 ДДУ (+45% по сравнению с январем-июнем 2017 года); • Московская область — 41 352 ДДУ (-7%); • Санкт-Петербург — 38 384 ДДУ (+50%); • Ленинградская область — 14 782 ДДУ (-18%). Фото: www.rbk.ru Тот факт, что продажа жилья в Москве впервые превысила аналогичный показатель в Московской области, аналитики ЦИАН связывают не в последнюю очередь с банкротством крупнейшего застройщика региона — группы компаний Urban Group. В первом полугодии 2018 года число сделок в новостройках компании снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, по мнению управляющего партнера «Метриум Групп» Марии Литинецкой (на фото), высказанного в комментарии «Коммерсанту», ситуация может измениться через два-три года, когда на рынке станут преобладать проекты, застройщики которых будут работать с эскроу-счетами. «В этом случае недвижимость столицы станет менее доступной, что повысит интерес потенциальных клиентов к новостройкам области», —прогнозирует эксперт. Ул. Оптиков, 34, общий вид со двора На основе анализа статистики ДДУ за год специалисты ЦИАН делают вывод об увеличении концентрации рынка в более развитых регионах России. Именно сюда стремятся люди в поисках нового жилья и более комфортных условий для жизни. По всем другим субъектам РФ (не вошедшим в вышеуказанные четырнадцать) объем продаж квартир в новостройках за рассматриваемый период снизился на 1%. Фото: www.unikassa.ru Стоит заметить, что приведенное исследование рынка новостроек охватывало период, еще не отмеченный резким падением курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам на фоне нынешнего усиления антироссийских санкций со стороны США. Поэтому весьма вероятно, что наблюдающаяся девальвация российской валюты, если она продолжится, внесет серьезные коррективы в динамику цен и спроса на первичном рынке жилья. Фото: www.rielt-search.ru