Сбербанк в июле стал лидером по приросту капитала среди банков из топ-100 по активам 

Совокупный объем собственных средств (капитала) кредитных организаций по итогам июля показал снижение на сумму порядка 394,4 млрд рублей (4%), составив на 1 августа 2018 года около 9,6 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные финансового рейтинга портала Банки.ру.
По итогам июля прирост капитала показали 316 кредитных организаций, или около 61,1% представленных в рэнкинге.
Среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов, значительный прирост собственных средств в абсолютном значении по итогам месяца зафиксировали следующие пять кредитных организаций: Сбербанк (+94,1 млрд рублей, или 2,5%), ВТБ (+11,0 млрд рублей, или 0,8%), Московский Кредитный Банк (+7 млрд рублей, или 2,8%), «Национальный Клиринговый Центр» (+2,6 млрд рублей, или 5,5%) и Совкомбанк (+2,6 млрд рублей, или 3,7%).
По итогам июля сокращение собственных средств продемонстрировала 201 кредитная организация, или 38,9% представленных в рэнкинге.
Лидерами по снижению капитала в абсолютном выражении по итогам месяца среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов, стали: находящийся на санации Национальный Банк «Траст» (-448,4 млрд рублей, или -199,5%), Газпромбанк (-15,0 млрд рублей, или -2,1%), Альфа-Банк (-10,1 млрд рублей, или -2,4%), а также Россельхозбанк (-7,1 млрд рублей, или -1,6%) и Московский Областной Банк (-3,6 млрд рублей, или -2,6%).