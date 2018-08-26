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Жители Казахстана должны банкам 5,6 триллиона тенге
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Жители Казахстана должны банкам 5,6 триллиона тенге 

News.ru 11 минут назад
Это больше, чем заработок населения, имеющего кредиты.
«Более половины розничных займов составили беззалоговые потребительские кредиты, их доля за месяц выросла с 51,3% до 51,7%.», — говорится в аналитике финансового портала ranking.kz.
Как писал 24 августа News.ru, российские банки в первом полугодии текущего года заработали на процентах по кредитам рекордную сумму —799,6 миллиарда рублей. Физические лица становятся всё более интересны кредитным организациям.
Согласно данным, представленным в аналитическом обзоре Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», выдача кредитов россиянам оказалась более выгодной для банков, чем работа с юридическими лицами.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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