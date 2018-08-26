Жители Казахстана должны банкам 5,6 триллиона тенге

Это больше, чем заработок населения, имеющего кредиты.

«Более половины розничных займов составили беззалоговые потребительские кредиты, их доля за месяц выросла с 51,3% до 51,7%.», — говорится в аналитике финансового портала ranking.kz.

Как писал 24 августа News.ru, российские банки в первом полугодии текущего года заработали на процентах по кредитам рекордную сумму —799,6 миллиарда рублей. Физические лица становятся всё более интересны кредитным организациям.