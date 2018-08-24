Авиатопливо за год подорожало на треть 

Авиатопливо за год выросло в цене на треть, рассказал замминистра транспорта Александр Юрчик. Сейчас оно стоит около 45 тыс. рублей за тонну.
«Цены с начала года выросли почти на 30%. Это очень существенно, это серьезная проблема для авиакомпаний, с учетом роста стоимости доллара», — цитирует Юрчика ТАСС.
Как писал News.ru, Федеральная антимонопольная служба намерена обсудить с авиакомпаниями возможность изменения формулы цены на закупку авиатоплива. Антимонопольщики хотят привязать стоимость топлива к внутренним ценам, а не мировым. В прошлом году стоимость авиатоплива выросла на 22,8%,