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Авиатопливо за год подорожало на треть
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Авиатопливо за год подорожало на треть 

News.ru 25 минут назад
Авиатопливо за год выросло в цене на треть, рассказал замминистра транспорта Александр Юрчик. Сейчас оно стоит около 45 тыс. рублей за тонну.
«Цены с начала года выросли почти на 30%. Это очень существенно, это серьезная проблема для авиакомпаний, с учетом роста стоимости доллара», — цитирует Юрчика ТАСС.
Как писал News.ru, Федеральная антимонопольная служба намерена обсудить с авиакомпаниями возможность изменения формулы цены на закупку авиатоплива. Антимонопольщики хотят привязать стоимость топлива к внутренним ценам, а не мировым. В прошлом году стоимость авиатоплива выросла на 22,8%,
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