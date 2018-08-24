Авиатопливо в 2018 году подорожало на 30%

«Мы предлагаем вести подсчеты по средневзвешенной цене годовой. Если считать по этой цене, то цены с начала года выросли почти на 30%. Это очень существенно, это серьезная проблема для авиакомпаний, с учетом роста стоимости доллара», — сказал он.