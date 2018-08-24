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Цена барреля нефти в рублях впервые в истории превысила пять тысяч
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Цена барреля нефти в рублях впервые в истории превысила пять тысяч 

Клопс.Ru 55 минут назад
Баррель нефти впервые в истории стал стоить больше пяти тысяч рублей. Об этом пишет РБК.
В пятницу, 24 августа, показатель вырос до исторического максимума в рублёвом эквиваленте. Цена барреля составила 5112 рублей.
По словам главного экономиста Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрия Полевого, рублёвая стоимость нефти в значительной степени определяет доходы бюджета страны. Как отметил эксперт, высокая рублёвая стоимость — «это следствие влияния на курс внешних рисков, которые изначально мало кто мог предугадать». На нефтегазовые доходы в 2018 году пришлось более 40% всех поступлений в бюджет. По прогнозам Полевого, при нефти в $70 за баррель и курсе 66–67 рублей за доллар до конца года бюджет может получить дополнительно около 2,5 трлн рублей.
Курс рубля за эту неделю упал на 7,6%. В четверг за доллар давали 68,84 рубля. Нефть при этом подорожала на 1,8%.
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