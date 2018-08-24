Совокупный кредитный портфель банковской системы РФ в июле увеличился на 414,3 млрд рублей

Совокупный кредитный портфель российских банков, раскрывающих свою отчетность, в июле 2018 года увеличился на 414,3 млрд рублей, или на 0,8%, до 49,1 трлн рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру

С начала 2018 года сумма выданных кредитов выросла на 6,8% или на 3,1 трлн рублей, а за 12 месяцев, прошедших с 1 августа 2017 года — на 11,7% или на 5,1 трлн рублей. При этом пять крупнейших кредитных портфелей на рынке только с начала года прибавили более 4,5 трлн рублей, а за 12 месяцев — почти 6 трлн.

Наиболее существенно в июле вырос кредитный портфель Сбербанка (рост на 213,9 млрд рублей, или на 1,2%), в основном за счет кредитов физлицам на срок свыше трех лет. Лидером по сокращению кредитного портфеля стал Бинбанк (преимущественно за счет корпоративных кредитов).

Доля пяти крупнейших кредитных портфелей в общей массе увеличилась за 12 месяцев с 63,1% до 68,7% (на 1 января 2018 года этот показатель составлял 63,5%). Доля 100 крупнейших кредитных портфелей за тот же период в общем объеме изменилась менее существенно — с 96,8% до 97,5% за 12 месяцев (на 1 января 2018 года этот показатель составлял 96,9%).

Корпоративный кредитный портфель банковского сектора в июле увеличился на 149,9 млрд рублей, или на 0,4%. С начала года — на 5,1%, или на 1,7 трлн рублей, за 12 месяцев (без учета банков, не раскрывавших отчетность) рост составил 2,8 трлн рублей или 8,5%. Объем портфеля кредитов, выданных юрлицам пятью крупнейшими корпоративными кредиторами, вырос за месяц на 0,7%, с начала года — на 8,6%, за год — на 13,5% (в денежном выражении — на 165,3 млрд, 1,95 трлн и на 2,93 трлн рублей соответственно).

По динамике роста в июле из крупнейших банков, помимо Сбербанка и ВТБ , выделяется банк «Траст» , оказавшийся на первом месте — полученные от Банка России долгосрочные кредиты банк разместил в кредиты юрлицам на сроки свыше трех лет.

262 кредитные организации показали отрицательную динамику корпоративного кредитного портфеля в прошедшем месяце, у 38 из них сокращение превысило 10%.

Крупнейшее сокращение корпоративного кредитного портфеля в июле показал Бинбанк (на 52 млрд рублей или на 46,5%), продолжая снижать его уровень в текущем году.

Совокупный розничный кредитный портфель российских банков в июле 2018 года вырос почти на 2%, или на 264,4 млрд рублей, согласно данным финансового рейтинга Банки.ру. С начала года рост составил 11,4%, или 1,39 трлн рублей, а за 12 месяцев (без учета банков, не раскрывавших отчетность) — 20,7%, или 2,33 трлн рублей.

Объем портфеля кредитов, физическим лицам пятью крупнейшими розничными кредиторами, вырос за месяц на 2,3%, с начала года — на 17,8%, за 12 месяцев — на 27,7% (в денежном выражении — на 208,3 млрд, 1,38 трлн и на 1,98 трлн рублей соответственно).

220 банков показали положительную динамику розничного кредитного портфеля в июле, у 23 из них рост за месяц превысил 10%. Наибольшее увеличение в очередной раз показал Сбербанк (на 126,8 млрд рублей, или на 2,3% за месяц). С большим отрывом от него второе место занял ВТБ. Отметим, что за месяц пятерка банков по росту розничного кредитного портфеля не поменялась.

По данным ЦБ, с начала года в розничном кредитовании стабильно растут ипотека, необеспеченные потребительские ссуды, автокредиты.