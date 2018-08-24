Активы ВЭБа выросли на 100 млрд рублей за 6 месяцев

Москва, 24 августа — «Вести. Экономика» ВЭБ на 100 млрд рублей увеличил активы, а также существенно нарастил чистые инвестиции в лизинг. Об этом свидетельствуют данные финансовой деятельности банка по МСФО за 6 месяцев 2018 года.

Активы Группы по состоянию на 30 июня 2018 года увеличились на 2,9% (+98,7 млрд рублей) по сравнению с концом 2017 года и составили 3 474,7 млрд рублей. Основными факторами, оказавшими влияние на рост активов в 1 полугодии 2018 года, стали увеличение остатков денежных средств на счетах в банках на 68 млрд рублей (+19,2%), а также увеличение чистых инвестиций в лизинг на 20,3 млрд рублей (+11,7%).

«Мы продолжаем работу по «старому» портфелю, который напрямую влияет на наш результат. Отчетность за первое полугодие по МСФО показывает убыток. Скорее всего, для Группы финансовый результат будет отрицательным еще какое-то время. Отчетность показывает положительный поток как от инвестиционной, так и от финансовой деятельности, почти на 100 млрд рублей увеличились активы, в том числе за счет роста на 18 млрд рублей кредитного портфеля, увеличились чистые инвестиции в лизинг на 20 млрд рублей», — заявил первый зампред ВЭБа член правления Михаил Полубояринов

На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 51,9%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под обесценение вырос на 18,3 млрд рублей (+1,0%) и составил 1 802,3 млрд рублей.

Обязательства Группы по состоянию на 30 июня 2018 года увеличились на 4,5% (+135,6 млрд рублей) до 3 115,9 млрд рублей. Основными факторами, определившими динамику, стали увеличение балансовой стоимости субординированных депозитов на 53,2% (+50,9 млрд рублей) в связи с конвертацией валютных депозитов в рублевые и рост задолженности перед Правительством РФ Банком России на 7,1% (+38,1 млрд рублей).

Также в соответствии с требованиями нового стандарта МСФО 9 были созданы резервы под обесценение финансовых гарантий, отражаемые в составе обязательств.

По итогам первого полугодия 2018 года Группа признала убыток в размере 75,6 млрд рублей. Главным фактором формирования отрицательного финансового результата Группы стал рост непроцентных расходов, связанный в основном с расходом при конвертации валютных депозитов ФНБ в рублевые, а также с отражением переоценки кредитов клиентам по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 9.

Капитал Группы за 1 полугодие 2018 года год сократился на 36,9 млрд рублей (-9,3%) и на 30 июня 2018 года составил 358,8 млрд рублей. Негативное влияние оказал финансовый результат за 1 полугодие 2018 года, а также результат от применения нового стандарта МСФО 9 (— 31,2 млрд рублей).

Указанное влияние было частично компенсировано за счет мер господдержки. В 1 полугодии 2018 года Внешэкономбанку были предоставлены две субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации на общую сумму 100 млрд рублей на компенсацию затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала.

Коэффициент достаточности капитала Внешэкономбанка на 30 июня 2018 года составил 12,9%.