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Чистый убыток ВЭБа по МСФО в II квартале составил 54,1 млрд рублей
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Чистый убыток ВЭБа по МСФО в II квартале составил 54,1 млрд рублей 

Rambler News Service 55 минут назад
Фото: Вести Экономика
Чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО во II квартале 2018 года снизился на 7,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 54,1 млрд рублей, следует из отчета госкорпорации. Во II квартале 2017 года ВЭБ получил убыток в 61,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход ВЭБа за II квартал текущего года сократился в 2,39 раз в годовом выражении — до 10 млрд рублей. Чистые доходы по сборам и комиссионным ВЭБа за отчетный период увеличились на 17,6% — до 2 млрд рублей.
Чистый убыток ВЭБа по итогам I полугодия увеличился в 1,6 раз — с 47,6 млрд рублей в I полугодии 2017 года до 75,6 млрд рублей в I полугодии 2018 года. Чистый процентный доход в I полугодии 2018 года сократился на 38% в годовом выражении — до 27,3 млрд рублей.
Активы ВЭБа за I полугодие 2018 года увеличились на 2,9% и составили 3,47 трлн рублей.
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