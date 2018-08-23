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Сбербанк повысил прогноз по росту корпоративных и розничных депозитов в России в 2018 году
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Сбербанк повысил прогноз по росту корпоративных и розничных депозитов в России в 2018 году 

Rambler News Service 23 августа 2018
Сбербанк повысил прогноз по росту корпоративных депозитов на 5 п.п. до 10-13% в 2018 году, а розничных депозитов — на 3-4 п.п. до 10-12% в этом году, следует из материалов кредитной организации.
Прогноз по темпам роста кредитов юрлицам в 2018 году Сбербанк повысил на 1 п.п. до 8-10%, а прогноз по темпам роста кредитов физлицам в этом году оставил на уровне 16-19%.
При этом собственные показатели темпов роста кредитов и депозитов Сбербанк ожидает на уровне лучше сектора, кроме темпов роста розничных депозитов, которые банк ожидает на уровне сектора.
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