Сбербанк повысил прогноз по росту корпоративных и розничных депозитов в России в 2018 году

Сбербанк повысил прогноз по росту корпоративных депозитов на 5 п.п. до 10-13% в 2018 году, а розничных депозитов — на 3-4 п.п. до 10-12% в этом году, следует из материалов кредитной организации.

Прогноз по темпам роста кредитов юрлицам в 2018 году Сбербанк повысил на 1 п.п. до 8-10%, а прогноз по темпам роста кредитов физлицам в этом году оставил на уровне 16-19%.

При этом собственные показатели темпов роста кредитов и депозитов Сбербанк ожидает на уровне лучше сектора, кроме темпов роста розничных депозитов, которые банк ожидает на уровне сектора.