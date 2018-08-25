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В январе-июле в Пекине на 40 проц. снизились продажи коммерческой недвижимости
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В январе-июле в Пекине на 40 проц. снизились продажи коммерческой недвижимости 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Пекин, 25 августа /Синьхуа/ — В январе-июле 2018 года в китайской столице была продана коммерческая недвижимость общей площадью 2,89 млн кв. м., что на 39,9 проц. ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе площадь коммерческого жилья составила 2,11 млн кв. м. со спадом на 32,9 проц. Таковы последние данные городского статистического управления Пекина.
За указанный период в Пекине общая площадь земельных участков, где началось строительство коммерческой недвижимости, составила 10,81 млн кв. м. /снижение на 0,5 проц. /, в том числе площадь участков для строительства коммерческого жилья — 5,88 млн кв. м. /рост на 21,5 проц. /. Вместе с этим общая площадь построенной в названный период коммерческой недвижимости составила 4,21 млн кв. м. /снижение на 26 проц. /, в том числе площадь коммерческого жилья — 2,12 млн кв. м. /снижение на 10,8 проц. /.
Данные также показывают, что за первые семь месяцев этого года объем фактически привлеченных инвестиций в риэлтерские проекты Пекина составил 280,81 млрд юаней /1 доллар США — 6,87 юаня/, что на 23,2 проц. меньше чем в тот же период прошлого года. -0-
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