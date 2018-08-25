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Розничные цены на автотопливо в Белоруссии с 26 августа вновь вырастут
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Розничные цены на автотопливо в Белоруссии с 26 августа вновь вырастут 

Прайм 37 минут назад
МИНСК, 25 авг — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии с 26 августа вновь вырастут на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара), сообщается в субботу на сайте концерна «Белнефтехим».
"С 26 августа 2018 года стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,32 белорусского рубля (43,5 российского рубля, или 0,64 доллара), АИ-95-К5-Евро — 1,4 белорусского рубля (46,16 российского рубля, или 0,68 доллара), АИ-98-К5-Евро — 1,61 белорусского рубля (53 российских рубля, или 0,78 доллара), ДТ — 1,4 белорусского рубля (46,16 российского рубля, или 0,68 доллара)", — говорится в сообщении.
В предыдущий раз розничные цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии увеличивались с 18 августа — также на одну белорусскую копейку.
Ранее в концерне отметили, что за семь месяцев 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года цена нефти для белорусских НПЗ выросла на 35%, при этом цены на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, за указанный период выросли в среднем на 14%. Текущий уровень цен на нефтепродукты на внутреннем рынке не компенсирует НПЗ обоснованные затраты на производство, в результате чего нефтеперерабатывающая отрасль по итогам работы за указанный период получила убытки, поясняли ранее в концерне.
В текущем году власти Белоруссии придерживались стратегии постепенного повышения уровня цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке страны до сопоставимого с ценами в России. Цены неоднократно повышались в текущем году, как правило, на одну белорусскую копейку.
На внутреннем рынке концерн придерживается политики сдерживания цен. По его данным, в настоящее время цена на моторное топливо в Белоруссии ниже, чем в соседних странах, дотируется нефтеперерабатывающими заводами, которые несут убытки. Цена на топливо на белорусских АЗС должна превышать российскую за счет более далекого транспортного плеча поставок нефти, считают в концерне.
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