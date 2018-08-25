«Условия на рынке недвижимости Стамбула теперь диктуют покупатели»

18 августа Prian.ru опубликовал аналитический материал, поводом для которого стало падение турецкой лиры. Турция и её рынок недвижимости сейчас на слуху, и статья вызвала повышенный интерес, в том числе среди профессионалов.

В комментариях специалисты по продаже недвижимости единодушны: интерес к местной недвижимости со стороны иностранцев заметно вырос после «черного понедельника» 13 августа. Особый интерес к Стамбулу.

Пост на официальной странице Prian.ru в Инстаграм с комментариями риэлторов.

«Мы заметили огромный всплеск спроса на турецкие объекты за последние 15 дней, — рассказывает представитель компании Erne International Ольга Исламова . — Несмотря на то, что пока еще рано говорить о точном процентом соотношении относительно увеличения спроса, связанного с девальвацией турецкой лиры, можно уже уверенно утверждать, что за две недели он в два раза превысил показатели за период с января по август 2018 года!».

По словам эксперта, особенно активны зарубежные инвесторы, которые уже имеют опыт капиталовложений на рынке недвижимости Турции. На первом месте — граждане стран Ближнего Востока, что подтверждается статистикой. Ольга Исламова отмечает, что основной интерес иностранцев сейчас сосредоточен на Стамбуле и лишь во вторую очередь — на Анталье, Измире, Бурсе.

С ней соглашается и Инна Ноин из Keller Williams Platin, объясняющая ценовую динамику на рынке: «Начиная с 2013 года, в Стамбуле „рынок продавца“ постепенно превращался в „рынок покупателя“. Это было обусловлено большим количеством строящихся новых объектов, а также программой перестройки старого жилого фонда.

Цены на недвижимость продолжали показывать рост вплоть до 2016 года, когда предложение на первичном и вторичном рынке стало значительно превышать потребности города. Спрос оставался только в секторе экономичного жилья, стоимостью до 2500 турецких лир (на 24.08.18 это $410, а на 01.01.2018 — $660) за кв. метр. На остальную недвижимость цены начали снижаться, и этот процесс продолжается до сих пор».

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Инна Ноин замечает, что в Стамбуле появились «проекты-призраки», стоящие полупустыми, даже в самом центре города. Строительные компании, не завершив даже наполовину продажи проекта, приступают к строительству следующего, что в итоге приводит к черте банкротств при огромном стоке жилого фонда в городе. Также на фоне продолжающегося падения цен застройщики не могут осуществить продажи квартир в жилых комплексах по планируемой стоимости.

Все это, по мнению специалиста, привело к той стадии рынка, когда перед каждым покупателем стоит возможность огромного выбора, а также возможность торговаться и сбивать цену на выбранное жилье.

Объемы жилья в 15-миллионном мегаполисе — и новостроек, и «вторички» — огромны.

Что ждет курс турецкой лиры и рынок недвижимости Турции в дальнейшем? Риэлторы оптимистичны.

«Если лира стабилизируется на нынешнем уровне, и политическая обстановка не ухудшится, это продлит бум инвестиций в недвижимость Турции иностранными гражданами. В дополнение, застройщики и правительство вынесли на рассмотрение предложения о предоставлении некоторых льгот иностранным инвесторам. Например, в 2017 году иностранцы могли воспользоваться налоговыми льготами на покупку недвижимости в Турции. Возможно, что эти льготы будут возобновлены в этом году. Это поможет увеличить поток инвестиций в страну и простимулирует продажи недвижимости», — говорит Ольга Исламова.

Инна Ноин ещё раз акцентирует внимание на Стамбуле: «Естественно, что привлекательны именно объекты с ценой, выставленной в турецких лирах. Хоть некоторые строительные компании и могут сделать попытки повысить цены, вряд ли это явление может стать массовым на фоне огромного жилого и коммерческого стока в этом городе. Скорее всего, цены могут еще больше упасть на некоторое время. Из-за финансовых трудностей и отсутствия прежних прибылей количество новых строящихся проектов будет уменьшаться, и через два-три года рынок постепенно начнет стабилизироваться».

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P. S. Интерес покупателей к Турции действительно бьёт рекорды. На Prian.ru за последние десять дней (с 13.08.18 по 23.08.18) по числу обращений и просмотров объектов страна занимает 3 (!) место, уступая только Испании и Болгарии. До этого наивысшим результатом было место в пятерке. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 91%!

Подготовила: Ольга Петегирич

Фото: Филипп Березин