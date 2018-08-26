Ещё
Золотые ягоды: сколько в Костроме стоит облепиха?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.64
78.27
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
75.43
+0.00 Золото
1205.81
–0.00 РТС
1064.46
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1622
+0.0220
12.08
1.1402
23.08
19.08
14.08

Золотые ягоды: сколько в Костроме стоит облепиха? 

k1news.ru 42 минуты назад
Фото: k1news.ru
На центральном рынке начали продавать первый урожай золотистой облепихи. Стоит ягода, с одной стороны, недорого, но если покупать ее в больших объемах, то сумма может выйти приличная, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Стакан облепихи на центральном рынке стоит от 70 до 100 рублей. Но можно найти и ароматный сироп из этих ягод. На него ценник уже достаточно высокий. Одна банка, причем небольшая, стоит 300 рублей. Кто-то продает и по 250. Продавцы отмечают, что цена не изменится: они будут продавать 250-граммовые банки сиропа за 250-300 рублей, но не дешевле.
k1news.ru: последние новости
Всех обманутых дольщиков Костромы зовут в городскую администрацию Андрей Озеров намерен передать "Аксонбанк" Центробанку Борьба с бедностью: стали ли богаче костромские педагоги?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару596
В ЕС наметился серьезный раскол17
Китай довел Трампа до экономической истерии17
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник473
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение