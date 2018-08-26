Золотые ягоды: сколько в Костроме стоит облепиха?

На центральном рынке начали продавать первый урожай золотистой облепихи. Стоит ягода, с одной стороны, недорого, но если покупать ее в больших объемах, то сумма может выйти приличная, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Стакан облепихи на центральном рынке стоит от 70 до 100 рублей. Но можно найти и ароматный сироп из этих ягод. На него ценник уже достаточно высокий. Одна банка, причем небольшая, стоит 300 рублей. Кто-то продает и по 250. Продавцы отмечают, что цена не изменится: они будут продавать 250-граммовые банки сиропа за 250-300 рублей, но не дешевле.