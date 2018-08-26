Ставропольпромстройбанк понизил ставки по вкладам в рублях

«Береги плюс» (от 10 тыс. рублей) и «Береги плюс online» (от 10 тыс. рублей) теперь привлекаются под 2—5,75% (прежде — под 2—6%). «Береги пенсионный плюс» (от 1 тыс. рублей) можно разместить под 2,5—5,5% годовых (до этого — под 2,5—5,75%). Сроки размещения трех вкладов — от одного месяца до пяти лет.

Проценты по вкладам «Береги плюс» и «Береги пенсионный плюс» ежеквартально капитализируются либо ежеквартально/ежегодно выплачиваются, а по вкладу «Береги плюс online» — выплачиваются ежеквартально без капитализации.

«Удобный плюс» предполагает шесть периодов начисления процентов со ставкой за 91 день 5% (при сумме размещения от 100 тыс. рублей) либо 5,5% годовых (при сумме от 2 млн рублей), за следующие три месяца — 5,25% и 5,75% соответственно, за период со 182-го по 271-й день — 5,25% и 5,75%, с 272-го по 380-й день — 5% и 5,5%, с 381-го по 730-й день — 3,5% и 4%, с 731-го дня до конца срока, составляющего 1 100 дней, — 3,25% и 3,75% годовых. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения при открытии вклада в сумме от 100 тыс. рублей составляет 3,97%, а от 2 млн рублей — 4,48% годовых (ранее — 4,15% и 4,65%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Пополнение по вкладам не предусмотрено.

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