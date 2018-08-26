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Саратовстат: Средняя зарплата в региональном центре превышает 35 тысяч
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Саратовстат: Средняя зарплата в региональном центре превышает 35 тысяч 

Свободные новости 42 минуты назад
Фото: Свободные новости
В январе-июне 2018 года средняя месячная зарплата в Саратове составила 35,1 тысячи рублей. Такие данные приводит Саратовстат, оговариваясь, что исследованием не охвачены малые предприятия, частности, организации с численностью сотрудников менее 15 человек.
Вслед за региональным центром по уровню зарплат расположился Балаковский район, где этот показатель составил 34,3 тысячи рублей. В Советском районе средняя зарплата к середине лета достигла 30,5 тысячи рублей, в ряде районов (Энгельсский, Советский, Ершовский) почти дошла до отметки 28 тысяч.
При этом в шести районах области — Аркадакском, Пугачевском, Балтайском, Питерском, Турковском, Хвалынском — средняя зарплата не достигла и 20 тысяч рублей, превысив отметку в 19 тысяч.
Напомним, средняя номинальная зарплата в организациях региона за июнь, по данным статистики, составила27,8 тысячи рублей, за год увеличившись на 5,1%. При этом к 1 августа общая сумма просроченных долгов по зарплате в регионе составилаоколо 16,7 миллиона рублей.
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