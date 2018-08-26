Вкладчики дождались роста ставок по базовой линейке рублевых вкладов

Само по себе повышение незначительно (на 0,1-0,4 процента), однако оно может свидетельствовать о развороте тенденции на рынке вкладов, где ставки последние 3,5 года уверенно снижались вслед за ключевой ставкой и инфляцией. На фоне перехода к профициту ликвидности крупнейшие 10 игроков, у которых ставки традиционно ниже рынка, довели свою среднюю максимальную ставку с 15,3 процента в начале 2015 года до 6,1 процента к началу лета этого года. Затем, правда, она подросла до 6,3 процента благодаря сезонным промоакциям.

Темп прироста депозитов по банковской системе замедлился за семь месяцев этого года до 2,4 процента (без учета валютной переоценки). На это повлияли и вялая динамика реальных доходов населения (новых вкладчиков почти не видно), и привлекательность более доходных инструментов для сбережений. С другой стороны, банки заставляет вспомнить о вкладчиках рост доходности по облигациям и кредитный бум. На это наложилось ухудшение ожиданий относительно траектории ключевой ставки. Ужесточение санкций, повышение НДС и не самый лучший урожай повлияли на решение Банка России отложить переход к нейтральной ставке, а Сбербанк после объявления в августе о новых санкциях пересмотрел прогноз по ключевой ставке на конец года с 6,75 до 7,5 процента — банк ожидает ее повышения, первого за почти четыре года.