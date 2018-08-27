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Банки не смогут снижать ставки по кредитам
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Банки не смогут снижать ставки по кредитам 

Авторадио 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Российские финансовые организации вскоре исчерпают возможности снижать ставки по займам из-за нежелания терять прибыль и политики Центробанка. Об этом «Известиям» рассказали в самом регуляторе. Там отметили, что ставки по краткосрочным займам во II квартале уже выросли. Три четверти доходов банки получают от предоставления займов и игре на разнице процентов по кредитам и депозитам. Сейчас ключевая ставка регулятора фактически находится у нейтрального диапазона — 6-7% годовых и снижение ставок по депозитам и так упавшим до уровня официальной инфляции (4%) невозможно.
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