Банки не смогут снижать ставки по кредитам 

Российские финансовые организации вскоре исчерпают возможности снижать ставки по займам из-за нежелания терять прибыль и политики Центробанка. Об этом «Известиям» рассказали в самом регуляторе. Там отметили, что ставки по краткосрочным займам во II квартале уже выросли. Три четверти доходов банки получают от предоставления займов и игре на разнице процентов по кредитам и депозитам. Сейчас ключевая ставка регулятора фактически находится у нейтрального диапазона — 6-7% годовых и снижение ставок по депозитам и так упавшим до уровня официальной инфляции (4%) невозможно.