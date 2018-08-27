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Российские банки могут лишиться возможности снижать ставки по кредитам
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Российские банки могут лишиться возможности снижать ставки по кредитам 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Нежелание банков упускать прибыль доведет их до неспособности снижать уровень ставки по кредитам. Нынешняя ключевая ставка Центробанка близка к нейтральным — 6–7% годовых, а ставки по депозитам близки к уровню инфляции (4%), ниже которого снижать невозможно. Об этом сообщили «Известия».
Центробанк проанализировал ликвидность банковского сектора и пришел к выводу, что в скором времени банки могут лишиться возможности снижать кредитные ставки.
Аналитики регулятора выяснили, что во втором квартале года ставки по краткосрочным кредитам выросли: для физлица на 0,32 п. п., для юрлиц — на 0,05 п. п., а по долгосрочным кредитам снижались.
Статистика ЦБ РФ показала, что ставки по депозитам на 1-3 года по сравнению с началом 2018 года упали с 6,44 до 5,72%, по вкладам на более трех — с 5,34 до 4,78%.
В дальнейшем банковская маржа (прибыльность), по мнению экспертов рынка, будет сжиматься, из-за снижения ставок по новым и рефинансируемым кредитам.
«Далее система перейдет в статичное состояние, и банковская прибыль будет расти за счет роста объема активов и комиссий», — сообщает издание.
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