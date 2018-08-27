Большинство граждан признали внешнеполитический курс России успешным

О том, что российский внешнеполитический курс в целом успешен, заявили 52 процента респондентов, об обратном — 23 процента. Вместе с тем 19 процентов опрошенных отметили, что наибольших успехов во внешней политике Россия добилась в Сирии. Также россияне положительно оценили налаживание отношений с зарубежными странами.

В целом, внешнеполитическим курсом Москвы интересуются 56 процентов жителей страны.

В опросе участвовали 1500 человек от 18 лет в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны.