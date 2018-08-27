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Большинство граждан признали внешнеполитический курс России успешным
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Большинство граждан признали внешнеполитический курс России успешным 

ТВ Центр 4 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди граждан России на тему их отношения ко внешнеполитическому курсу страны. Итогами опроса делится "Интерфакс".
О том, что российский внешнеполитический курс в целом успешен, заявили 52 процента респондентов, об обратном — 23 процента. Вместе с тем 19 процентов опрошенных отметили, что наибольших успехов во внешней политике Россия добилась в Сирии. Также россияне положительно оценили налаживание отношений с зарубежными странами.
В целом, внешнеполитическим курсом Москвы интересуются 56 процентов жителей страны.
В опросе участвовали 1500 человек от 18 лет в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что боевики в Сирии готовят инсценировку «применения химического оружия». Она должна послужить поводом для удара западной коалиции по сирийским правительственным объектам. В Персидский залив уже прибыл американский эсминец.
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