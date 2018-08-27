Ещё
Частные инвесторы планируют вложить в строительство жилья в ТиНАО около 2,8 трлн руб. до 2035 г.
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.64
78.27
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
75.75
+0.42 Золото
1204.51
+0.03 РТС
1064.46
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1633
+0.0222
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Частные инвесторы планируют вложить в строительство жилья в ТиНАО около 2,8 трлн руб. до 2035 г. 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Частные инвесторы планируют вложить в строительство жилья в ТиНАО около 2,8 трлн руб до 2035 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«Если говорить о долгосрочной перспективе, то, по нашим оценкам, до 2035 г. в развитие «новой Москвы» будет вложено порядка 7 трлн руб. Из них только 1,3 трлн руб. составят вложения городского и федерального бюджетов. В строительство коммерческой недвижимости планируется вложить почти 2,3 трлн руб. частных инвестиций, еще около 2,8 трлн руб. направят на возведение жилья», — сказал В. Жидкин.
Он также отметил, что порядка 620 млрд руб. будет инвестировано в развитие инженерной инфраструктуры, около 340 млрд руб. — в социальную инфраструктуру и 6,25 млрд руб. — в экологическую.
Агентство «Москва»: последние новости
Продажи новых пикапов в России в июле выросли на 23,8% - до 837 машин НБКИ: Средний размер микрозайма в Москве в апреле-июне снизился на 22,1% - до 16,9 тыс. руб. «Почта Банк» может вернуться к вопросу создания собственных ипотечных продуктов через полгода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен246
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару951
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник481
Россия решила напугать США рублем39
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение