Частные инвесторы планируют вложить в строительство жилья в ТиНАО около 2,8 трлн руб. до 2035 г.

Частные инвесторы планируют вложить в строительство жилья в ТиНАО около 2,8 трлн руб до 2035 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Если говорить о долгосрочной перспективе, то, по нашим оценкам, до 2035 г. в развитие «новой Москвы» будет вложено порядка 7 трлн руб. Из них только 1,3 трлн руб. составят вложения городского и федерального бюджетов. В строительство коммерческой недвижимости планируется вложить почти 2,3 трлн руб. частных инвестиций, еще около 2,8 трлн руб. направят на возведение жилья», — сказал В. Жидкин.

Он также отметил, что порядка 620 млрд руб. будет инвестировано в развитие инженерной инфраструктуры, около 340 млрд руб. — в социальную инфраструктуру и 6,25 млрд руб. — в экологическую.