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Козак: правительство удержит рост цен на бензин в районе инфляции
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Козак: правительство удержит рост цен на бензин в районе инфляции 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство располагает всеми необходимыми инструментами, чтобы удержать рост цен на розничных рынках бензина на уровне «в районе инфляции». Об этом заявил в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса.
"Все решения, которые принимались по регулированию топливного рынка в текущем году и на ближайшие шесть лет (связанные с завершением налогового маневра), предусматривают необходимые инструменты воздействия на рынок нефтепродуктов, чтобы удержать цены на розничных рынках, скажем так, в районе инфляции", — сказал Козак.
По его словам, розничный сегмент рынка пока «линейно не отреагировал» на рост оптовых цен на топливо на бирже, отмеченный в августе. «Биржа — это далеко не весь оптовый рынок», — заявил вице-премьер.
Он отметил, что рост биржевых цен обусловлен постановкой на ремонт некоторых нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке и в Сибири. «Снизился объем топлива, реализуемого через биржу. Мы будем мониторить ситуацию и принимать необходимые решения», — сказал Козак.
По словам вице-премьера, на данный момент договоренности между правительством и нефтяными компаниями по сдерживанию роста цен на топливо на внутреннем рынке в целом соблюдаются, хотя «есть за последнюю неделю некоторый незначительный — на копейки — всплеск розничных цен на дизтопливо».
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