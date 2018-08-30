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Курс доллара 31 августа, по данным ЦБ, снизится
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Курс доллара 31 августа, по данным ЦБ, снизится 

Свободная пресса + ещё 9 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 31 августа.
По данным Банка России, завтра курс доллара составит 68,0821 рубля. Таким образом, стоимость американской валюты по сравнению с 30 августа снизится на шесть копеек.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 79,6765 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, на 12 копеек.
Курс доллара на 14 часов 30 августа в обменниках Москвы начинается от 68,02 рублей (курс покупки) и 68,35 рублей (курс продажи). В обменниках Санкт-Петербурга — 67,09 рублей (курс покупки) и 68,19 рублей (курс продажи).
В отделениях Сбербанка днём 30 августа курс доллара (покупка) составлял 66,60 руб., курс доллара (продажа) — 69,71 руб.
В Банке ВТБ курс доллара: 66,55 руб. (покупка) и 69,75 руб. (продажа). В Альфа-банке курс доллара — 67,5 руб. (покупка) и курс доллара (продажа) — 68,5 рублей.
Справка «СП»
Динамика курса доллара в августе не утешительна для российской валюты. В начале августа доллар стоил, согласно курсу Центробанка, 62,3 рубля, но к середине месяца достиг пика в 68,2 рубля. 24 августа курс доллара установил рекорд августа, достигнув 68,5 рублей. По мнению экспертов, падение рубля к основным мировым валютам происходило на фоне ожидания вступления в силу нового пакета антироссийских санкций.
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