Курс доллара 31 августа, по данным ЦБ, снизится

Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 31 августа.

По данным Банка России, завтра курс доллара составит 68,0821 рубля. Таким образом, стоимость американской валюты по сравнению с 30 августа снизится на шесть копеек.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 79,6765 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, на 12 копеек.

Курс доллара на 14 часов 30 августа в обменниках Москвы начинается от 68,02 рублей (курс покупки) и 68,35 рублей (курс продажи). В обменниках Санкт-Петербурга — 67,09 рублей (курс покупки) и 68,19 рублей (курс продажи).

В отделениях Сбербанка днём 30 августа курс доллара (покупка) составлял 66,60 руб., курс доллара (продажа) — 69,71 руб.

Справка «СП»

Динамика курса доллара в августе не утешительна для российской валюты. В начале августа доллар стоил, согласно курсу Центробанка, 62,3 рубля, но к середине месяца достиг пика в 68,2 рубля. 24 августа курс доллара установил рекорд августа, достигнув 68,5 рублей. По мнению экспертов, падение рубля к основным мировым валютам происходило на фоне ожидания вступления в силу нового пакета антироссийских санкций.

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