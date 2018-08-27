Центробанк понизил курсы доллара и евро

Банк России установил официальные курсы валют с 28 августа.

Так, официальный курс доллара уменьшился почти на 40 копеек по сравнению с предыдущим показателем — до 67,32 рубля.

Курс европейской валюты Центробанк снизил на 18 копеек — до 78,22 рубля,

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 29,82 копейки, составив 72,27 рубля.