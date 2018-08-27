Ещё
Центробанк понизил курсы доллара и евро
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.44
78.15
78.42
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
76.01
+0.07 Золото
1206.64
+0.08 РТС
1080.65
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1636
+0.0225
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Центробанк понизил курсы доллара и евро 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Банк России установил официальные курсы валют с 28 августа.
Так, официальный курс доллара уменьшился почти на 40 копеек по сравнению с предыдущим показателем — до 67,32 рубля.
Курс европейской валюты Центробанк снизил на 18 копеек — до 78,22 рубля,
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 29,82 копейки, составив 72,27 рубля.
Фондовый рынок России открылся ростом. Индекс Московской биржи вырос на 0,35% и составил 2287,7 пункта. Цена на нефть марки Brent с поставками в октябре снизилась на 0,17% — до 76 доллара за баррель.
Российская Газета: последние новости
С 2019 года дачники не смогут построить дом без уведомлений 120 дольщиков Urban Group включены в реестр требований жилых помещений Для перевода квартир в магазины потребуется письменное согласие соседей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен267
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару975
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник488
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение